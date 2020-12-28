Владелец затонувшего в Баренцевом море судна пообещал выплатить семьям погибших компенсации

Владелец корабля «Онега» Андрей Заика заявил, что родные всех погибших членов экипажа и спасенные моряки получат денежные компенсации. Об этом пишет Daily Storm.

Он добавил, что не исключает возможности найти живыми еще несколько из 17 пропавших без вести человек, которые были в составе затонувшей «Онеги». Заика подчеркнул, что раньше к судну не было никаких технических нареканий и оно находилось в полной исправности. Ранее отмечалось, что температура воды в момент крушения была ниже -30 градусов.

Ранее Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголвное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).