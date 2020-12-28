Владелец затонувшего в Баренцевом море судна пообещал выплатить семьям погибших компенсации
Владелец корабля «Онега» Андрей Заика заявил, что родные всех погибших членов экипажа и спасенные моряки получат денежные компенсации. Об этом пишет Daily Storm.
Он добавил, что не исключает возможности найти живыми еще несколько из 17 пропавших без вести человек, которые были в составе затонувшей «Онеги». Заика подчеркнул, что раньше к судну не было никаких технических нареканий и оно находилось в полной исправности. Ранее отмечалось, что температура воды в момент крушения была ниже -30 градусов.
Ранее Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголвное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
По предварительным данным, причиной затопления судна «Онега» в Баренцевом море, на борту которого находилось 19 человек, стало обледенение. Спасательные и поисковые работы продолжаются, для помощи пострадавшим морякам отправились пять дополнительных судов.
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