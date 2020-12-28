СМИ: 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли
По предварительным данным, 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна «Онега», погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось 19 человек. Причиной стало обледенение, передает RT.
Двое членов экипажа были спасены. Сейчас идет поисково-спасательная операция, рыбаков ищет экипаж судна «Войково». Также к месту ЧП были отправлены еще три судна.
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