СМИ: 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли

По предварительным данным, 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна «Онега», погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось 19 человек. Причиной стало обледенение, передает RT.

Двое членов экипажа были спасены. Сейчас идет поисково-спасательная операция, рыбаков ищет экипаж судна «Войково». Также к месту ЧП были отправлены еще три судна.







