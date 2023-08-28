Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России
Генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз стала самой богатой женщиной России. Как сообщает Forbes, её капитал оценивается в семь млрд долларов.
Согласно рейтингу издания, второе место с результатом 2,8 млрд долларов заняла Татьяна Литвиненко, получившая от своего супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьей строчке расположилась дочь партнёра Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая долей в холдинге USM - её состояние оценивается в 2,5 млрд долларов.
Также в ТОП-10 попали владеющая 52% акций Nordgold жена Алексея Мордашова Марина (1,85 млрд долларов), контролирующая вместе с сыновьями более 80% акций группы «Черкизово» (1,55 млрд долларов), президент компании Inteco Management Елена Батурина (1,3 млрд долларов).
Дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон занимает седьмую строчку (1,2 млрд долларов), на восьмом месте жена основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева (875 млн долларов), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун стала девятой (800 млн долларов), а вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган (725 млн долларов) - десятой в списке.
Ранее португальский футболист Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru