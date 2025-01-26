Владелец турецкого отеля Grand Kartal, где погибли 78 человек, обвинил в ЧП сотрудников

По данным газеты, Эргюль заявил, что шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, а электрик отеля - за кнопки пожарной сигнализации.

Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте произошел в ночь на 21 января. Жертвами пожара стали 78 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. В рамках расследования уже арестованы 15 человек, в том числе владелец гостиницы, а также заместитель мэра муниципалитета Болу и заместитель директора пожарного департамента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





