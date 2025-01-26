Владелец турецкого отеля Grand Kartal, где погибли 78 человек, обвинил в ЧП сотрудников

Владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, возложил ответственность за ЧП на персонал. Об этом пишет газета Karar со ссылкой на заявление Халита Эргюля в суде.

По делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции арестовали 15 человек

По данным газеты, Эргюль заявил, что шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, а электрик отеля - за кнопки пожарной сигнализации.

Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте произошел в ночь на 21 января. Жертвами пожара стали 78 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. В рамках расследования уже арестованы 15 человек, в том числе владелец гостиницы, а также заместитель мэра муниципалитета Болу и заместитель директора пожарного департамента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: ТАСС
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