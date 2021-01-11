Владелец Telegram Павел Дуров призвал пользователей перейти на Android

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о целесообразности перехода с операционной системы iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — написал Дуров в своем блоге.

По его словам, переход на Android позволит сохранить информационную свободу рядовому пользователю.

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Ранее Дуров сообщил, что пользователи WhatsApp массово переходят в его мессенджер. Дуров считает, что этому способствовала новая политика корпорации Facebook, в соответствии с которой юзеры WhatsApp обязаны передавать свои данные Facebook в рекламных целях. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
ТЕГИ:СмартфоныПавел Дуров
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