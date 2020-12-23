США против Дурова. Telegram предрекли отток пользователей из-за рекламы

«Прошлые два года – это начальный этап становление Telegram, он был призван показать, что на его площадке авторы телеграм-каналов могут зарабатывать деньги, и это все делали. Теперь Telegram сам хочет на этом зарабатывать. Он может делать это на рекламе, на продаже больших данных, на премиум-аккаунтах, владельцы которых могут получать больше информации за какие-то деньги. Но здесь палка о двух концах – с одной стороны стоимость компании из-за монетизации может вырасти, а может и упасть. Ведь сейчас люди читают эти каналы бесплатно, а потом будут вынуждены делать это за деньги. Это может заставить часть аудитории искать информацию в другом месте, и тогда Telegram будет не настолько необходим людям», - пояснил эксперт.

По его словам, пользователям есть, куда тратить деньги, и они будут подписываться только на исчерпывающие и правдивые источники информации.

При этом Кусков не считает мессенджер мировым лидером. По его словам, неоднозначная фигура Павла Дурова и его проблемы с властями США из-за цифровой валюты не дадут проекту Telegram стать мировым лидером, уверен эксперт.

В августе Дуров заявил, что мессенджер Telegram не будет продаваться ни в каком варианте – ни частично, ни целиком.

