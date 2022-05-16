СМИ: Российскую сеть Reebok продали турецкому FLO Retailing

Турецкий холдинг FLO Retailing (бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno) купил российское подразделение сети спортивных товаров Reebok. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника издания, сделка уже закрыта, по ее итогам под контроль турецкой компании перешло более 100 точек продаж Reebok. Эксперты оценивают стоимость магазинов примерно в 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что новый владелец Reebok намерен переименовать магазины, но сохранить бренд, пишет Газета.ру.

Reebok входил в структуры немецкой Adidas AG. В марте компания сообщила о временном уходе с российского рынка, приостановив продажи онлайн и в розничных магазинах, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Продажакомпания
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