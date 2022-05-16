СМИ: Российскую сеть Reebok продали турецкому FLO Retailing

По словам собеседника издания, сделка уже закрыта, по ее итогам под контроль турецкой компании перешло более 100 точек продаж Reebok. Эксперты оценивают стоимость магазинов примерно в 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что новый владелец Reebok намерен переименовать магазины, но сохранить бренд, пишет Газета.ру.

Reebok входил в структуры немецкой Adidas AG. В марте компания сообщила о временном уходе с российского рынка, приостановив продажи онлайн и в розничных магазинах, напоминает Ura.ru.

