СМИ: Российскую сеть Reebok продали турецкому FLO Retailing
Турецкий холдинг FLO Retailing (бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno) купил российское подразделение сети спортивных товаров Reebok. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, сделка уже закрыта, по ее итогам под контроль турецкой компании перешло более 100 точек продаж Reebok. Эксперты оценивают стоимость магазинов примерно в 1,5 млрд рублей.
Отмечается, что новый владелец Reebok намерен переименовать магазины, но сохранить бренд, пишет Газета.ру.
Reebok входил в структуры немецкой Adidas AG. В марте компания сообщила о временном уходе с российского рынка, приостановив продажи онлайн и в розничных магазинах, напоминает Ura.ru.
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