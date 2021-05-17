Владелец «Корчмы Тарас Бульба» просит суд признать его банкротом

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван просит признании его официально банкротом. Предприниматель подал соответствующее ходатайство в Арбитражный суд российской столицы.

Пресненский суд Москвы в феврале текущего года заочно арестовал Белойвана, которого ранее объявили в международный розыск по уголовному делу о неуплате налогов на 57 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен скрывал денежные средств, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам, неуплаченным его компанией.

После того как налоговые органы вынесли постановление о взыскании налога, пеней и штрафа, Белойван аннулировал компанию, а ресторан продолжил функционировать под эгидой вновь созданного общества с ограниченной ответственностью «Лидер К».