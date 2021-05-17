Владелец «Корчмы Тарас Бульба» просит суд признать его банкротом

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван просит признании его официально банкротом. Предприниматель подал соответствующее ходатайство в Арбитражный суд российской столицы.

Пресненский суд Москвы в феврале текущего года заочно арестовал Белойвана, которого ранее объявили в международный розыск по уголовному делу о неуплате налогов на 57 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен скрывал денежные средств, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам, неуплаченным его компанией.

После того как налоговые органы вынесли постановление о взыскании налога, пеней и штрафа, Белойван аннулировал компанию, а ресторан продолжил функционировать под эгидой вновь созданного общества с ограниченной ответственностью «Лидер К».

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В июле 2019 года приговором суда предприниматель был признан виновным в совершении восьми преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, на общую сумму свыше 650 миллионов рублей. Юрий Белойван полностью признал вину, суд определил ему два года колонии общего режима.

Однако в октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор на 3 месяца, а в ноябре по ходатайству администрации колонии Белойван был освобождён от наказания в связи с болезнью.

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Фото: facebook.com/korchmatarasbulba
ТЕГИ:СудБанкротствоРесторан
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