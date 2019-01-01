Адвокат Белойвана назвал политизированным приговор бизнесмену

Приговор основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов политизирован и будет обжалован. Об этом НСН рассказал адвокат бизнесмена Александр Карабанов.

«Несмотря на то, что приговор достаточно низкий, принимая во внимание совокупность восьми эпизодов и верхней планки возможного наказания в девять лет, мы считаем, что данный приговор политизирован. Мы абсолютно владеем информацией, что именно через это дело бизнесу сделали в очередной раз предупреждение относительно коммуникаций. Приговор будем обжаловать. Я считаю, что у судьи были все основания, в том числе хроническое заболевание Юрия, для того, чтобы наказание не было связано с лишением свободы, и я считаю, что мы добьемся этого решения», — сказал адвокат.