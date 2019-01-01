Адвокат Белойвана назвал политизированным приговор бизнесмену
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» в эфире НСН назвал приговор владельцу «Тараса Бульбы» сигналом бизнесу страны.
Приговор основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов политизирован и будет обжалован. Об этом НСН рассказал адвокат бизнесмена Александр Карабанов.
«Несмотря на то, что приговор достаточно низкий, принимая во внимание совокупность восьми эпизодов и верхней планки возможного наказания в девять лет, мы считаем, что данный приговор политизирован. Мы абсолютно владеем информацией, что именно через это дело бизнесу сделали в очередной раз предупреждение относительно коммуникаций. Приговор будем обжаловать. Я считаю, что у судьи были все основания, в том числе хроническое заболевание Юрия, для того, чтобы наказание не было связано с лишением свободы, и я считаю, что мы добьемся этого решения», — сказал адвокат.
Собеседник НСН уточнил, что жалоба будет подана в ближайшие две недели.
Напомним, что владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей, признал свою вину. Защита бизнесмена пояснила, что это решение было принято, чтобы вступить в конструктивный диалог с правоохранителями.
Ранее в эфире НСН Юрий Белойван рассказал, как налоговики довели до закрытия несколько ресторанов из его сети. По его словам, судебные приставы забирали выручку из кассы до тех пор, пока заведение не стало нерентабельным.
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