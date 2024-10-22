СМИ: Суд обязал владельца бутовских коз изменить условия содержания животных

Мужчине необходимо установить забор, обработать территорию и положить покрытие. До тех пор Аникеев не может отпускать гулять своих коз.

Ранее жители района Южное Бутово жаловались, что около домов без контроля пасутся козы, создавая угрозу возникновения и распространения заразных болезней.

Сам Аникеев на заседание опоздал, а после угостил журналистов домашним молоком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



