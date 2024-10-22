СМИ: Суд обязал владельца бутовских коз изменить условия содержания животных

Владельца бутовских коз Валерия Аникеева обязали в судебном порядке изменить условия содержания животных, а до тех пор ему запрещено держать коз, сообщил РЕН ТВ.

Соответствующее решение принял Зюзинский суд столицы, который удовлетворил иск комитета ветеринарии Москвы.

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Мужчине необходимо установить забор, обработать территорию и положить покрытие. До тех пор Аникеев не может отпускать гулять своих коз.

Ранее жители района Южное Бутово жаловались, что около домов без контроля пасутся козы, создавая угрозу возникновения и распространения заразных болезней.

Сам Аникеев на заседание опоздал, а после угостил журналистов домашним молоком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: instagram//korolev_info
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