Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров с РФ

Как сообщили агентству в пресс-службе компании, рассматриваются разные варианты. В компании также отметили, что продолжают следить за ситуацией на рынке.

Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте текущего года. Причиной стало начало Россией военной операции на территории Украины.

Ранее «Коммерсент» сообщила, что Inditex может передать российские активы партнеру из «дружественной» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

