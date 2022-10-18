Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров с РФ

Испанская группа компаний Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) подтвердила ведение переговоров с «заинтересованными сторонами» о бизнесе в России. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщили агентству в пресс-службе компании, рассматриваются разные варианты. В компании также отметили, что продолжают следить за ситуацией на рынке.

Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте текущего года. Причиной стало начало Россией военной операции на территории Украины.

Ранее «Коммерсент» сообщила, что Inditex может передать российские активы партнеру из «дружественной» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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