Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров с РФ
Испанская группа компаний Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) подтвердила ведение переговоров с «заинтересованными сторонами» о бизнесе в России. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в пресс-службе компании, рассматриваются разные варианты. В компании также отметили, что продолжают следить за ситуацией на рынке.
Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте текущего года. Причиной стало начало Россией военной операции на территории Украины.
Ранее «Коммерсент» сообщила, что Inditex может передать российские активы партнеру из «дружественной» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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