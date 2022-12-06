Сеть DNS подтвердила утечку данных сотрудников

В октябре компания DNS сообщила об утечке базы данных клиентов, позже СМИ заявили, что в открытый доступ также попали данные сотрудников магазинов.

«Да, действительно в сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация - ФИО, рабочий e-mail и телефон», — отметили в DNS.

Роскомнадзор провел проверку по факту утечки, организация «привлечена к ответственности». Кроме того, DNS обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту несанкционированного получения информации неизвестными.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия», — сообщили в компании.

