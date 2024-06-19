«Вкусно — и точка» выводит из меню чиабатты с тунцом после вспышки ботулизма в Москве

Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне проверок сырья у ряда поставщиков и предприятий общепита после случаев ботулизма.

Согласно последним данным, в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149.



Ранее гендиректор компании Олег Пароев заявил, что блюда русской кухни могут появиться в меню сети ресторанов «Вкусно – и точка», отмечает RT.

