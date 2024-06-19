«Вкусно — и точка» выводит из меню чиабатты с тунцом после вспышки ботулизма в Москве
19 июня 202416:04
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» на несколько недель выводит из меню чиабатты с тунцом, сообщили в компании.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне проверок сырья у ряда поставщиков и предприятий общепита после случаев ботулизма.
Согласно последним данным, в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149.
Ранее гендиректор компании Олег Пароев заявил, что блюда русской кухни могут появиться в меню сети ресторанов «Вкусно – и точка», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru