«Вкусно - и точка» отказалась менять рецептуру бургеров вслед за McDonald's
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» не станет менять рецептуру бургеров после соответствующего решения McDonald’s. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Представители сети отметили, что при выборе рецептуры ориентируются на предпочтения посетителей. Там допустили, что пойдут на изменения, если этого захотят потребители.
В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что McDonald’s собирается уменьшить размер котлет для «Биг Мака» и поменять используемые в бургере сыры, салаты и соленые огурцы.
В начале октября «Вкусно - и точка» повысила цены на бургеры на 10%. В июле сеть перестала бесплатно кормить уборщиков и охранников, напоминает «Радиоточка НСН».
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