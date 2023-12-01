«Вкусно - и точка» отказалась менять рецептуру бургеров вслед за McDonald's

Представители сети отметили, что при выборе рецептуры ориентируются на предпочтения посетителей. Там допустили, что пойдут на изменения, если этого захотят потребители.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что McDonald’s собирается уменьшить размер котлет для «Биг Мака» и поменять используемые в бургере сыры, салаты и соленые огурцы.

В начале октября «Вкусно - и точка» повысила цены на бургеры на 10%. В июле сеть перестала бесплатно кормить уборщиков и охранников, напоминает «Радиоточка НСН».

