«Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили бесплатную доставку
«Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили доставку по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает пресс-служба сети ресторанов быстрого питания.
В сообщении уточняется, что доставка, которая начала работать 31 августа, доступна из 11 точек в Москве и 10 в Санкт-Петербурге, заказ оформляется либо на сайте, либо в мобильном приложении сервиса.
Директор по развитию ресторанов в СберМаркете Анастасия Кудрявцева заявила, что география будет расширяться, в ближайшие месяцы доставка станет доступна «ещё в 50 городах России».
«Клиентам сервиса уже доступно более ста позиций меню «Вкусно — и точка»: бургеры, наггетсы и стрипсы, крылья, картофель фри, креветки и многие другие блюда, и количество новых позиций будет расти», — директор Директор по доставке Юрий Бурлаков.
Ранее СберМаркет провёл исследование и выяснил, что пользователи сервисов доставки продуктов тратят на онлайн-заказ продовольственных товаров от двух до трех тысяч рублей в неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru