«Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили бесплатную доставку

В сообщении уточняется, что доставка, которая начала работать 31 августа, доступна из 11 точек в Москве и 10 в Санкт-Петербурге, заказ оформляется либо на сайте, либо в мобильном приложении сервиса.

Директор по развитию ресторанов в СберМаркете Анастасия Кудрявцева заявила, что география будет расширяться, в ближайшие месяцы доставка станет доступна «ещё в 50 городах России».

«Клиентам сервиса уже доступно более ста позиций меню «Вкусно — и точка»: бургеры, наггетсы и стрипсы, крылья, картофель фри, креветки и многие другие блюда, и количество новых позиций будет расти», — директор Директор по доставке Юрий Бурлаков.

Ранее СберМаркет провёл исследование и выяснил, что пользователи сервисов доставки продуктов тратят на онлайн-заказ продовольственных товаров от двух до трех тысяч рублей в неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

