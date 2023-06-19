В Казахстане могут запустить конную доставку

По данным издания, компания inDrive была основана десять лет назад в Якутске Арсеном Томским, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, а 60% бизнеса приходится на Латинскую Америку.

На фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, компания перевела около тысячи сотрудников из России в Казахстан.

