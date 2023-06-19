В Казахстане могут запустить конную доставку
Основанная в России компания inDrive изучает возможность курьерской доставки в Казахстане на лошадях, сообщает Forbes.
Конную доставку могут ввести в труднодоступных регионах этой страны. При этом она не заменит, а дополнит традиционные методы доставки.
По данным издания, компания inDrive была основана десять лет назад в Якутске Арсеном Томским, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, а 60% бизнеса приходится на Латинскую Америку.
На фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, компания перевела около тысячи сотрудников из России в Казахстан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru