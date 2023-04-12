Вкусно и без вреда фигуре: Как выбрать к Пасхе качественный кулич
Врач-диетолог Марина Макиша в эфире НСН дала несколько советов, на которые стоит обратить внимание при выборе кулича.
При выборе кулича важно обращать внимание на его состав и калорийность, а при его употреблении следует знать меру и не переедать, рассказала НСН врач-диетолог Марина Макиша.
«Назвать кулич полезным продуктом очень сложно. Он очень калорийный, с добавлением белой муки, которая относится к категории быстрых углеводов. То есть резко повышает уровень сахара в крови. Еще и масло... Это высококалорийный продукт, который кроме энергии нашему организму никакой пользы не дает. Это больше десертное блюдо, и при выборе этого продукта мы рекомендуем смотреть на состав, калорийность – чем меньше, тем лучше. В разные куличи добавляют разное количество масла, разное количество сахара и так далее. Если вы хотите отметить Пасху без последствий для фигуры, то калорийность кулича имеет значение», - сказала она.
Собеседница призвала ограничиться одним куском продукта в день, чтобы соблюсти православную традицию, и в то же время не навредить своей фигуре.
«Второе – это сроки годности. Если у кулича слишком большие сроки годности, то мы предполагаем, что туда добавляют больше различных консервантов, стабилизаторов, чтобы он дольше хранился. Здесь важно понимать, что одного куска кулича на день достаточно, чтобы и традицию соблюсти, и в то же время не переесть. Хранить кулич рекомендуем в холодильнике. То же самое касается и творожной Пасхи», - добавила Макиша.
Она также посоветовала покупать кулич из классической муки, а нее ее «здоровых» аналогов, потому что такой продукт, считает врач, будет иметь мало общего с настоящей выпечкой.
«Единственное, что мы можем сделать с точки зрения снижения калорийности – это заменить сахар подсластителем. Потому что основная проблема кулича именно в содержании калорий, причем калорий быстрых, которые моментально откладываются в жир. Но поверьте, что из цельной зерновой муки пышной выпечки не будет. Поэтому заменять муку, как иногда советуют ППшники, не надо. Это будет не кулич. Лучше нормальный кулич, главное есть в меру, чем сделать ненормальный, и все равно съесть много», - заключила диетолог.
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