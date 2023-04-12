«От куличей до Госуслуг»: Кураев предложил освящать таблетки и смартфоны
Освящение куличей является прекрасным поводом посетить храм, сказал в эфире НСН Андрей Кураев, пошутив про молебен о кабинете на Госуслугах.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в интервью НСН объяснил смысл освящения куличей и предложил экзотические варианты богослужений.
Пасха в 2023 году отмечается православными 16 апреля. Накануне Пасхи, утром в Великую субботу в храмах освящают куличи, в праздник также раскрашивают яйца.
«Освящение куличей - это прекрасный повод посетить храм. Из того, что кто-то рассказывает пошлые анекдоты про Штирлица, не следует, что фильм "17 мгновений весны" перестает быть талантливым. Точно также, если кто-то примитивно воспринимает православные традиции, это не значит, что их нужно отменять. Идея освящения куличей и пасх понятна: меняется режим питания, появляются новые продукты на столе, и человек просит Господа благословить эту еду и переход», - сказал Кураев.
При этом он предложил освящать также таблетки и смартфоны, допустив возможность появления молебна о личном кабинете на Госуслугах.
«Я вообще за то, чтобы освящать как можно больше. Уже много лет призываю разработать чин освящения лекарств, таблеточек. Кое-где меня услышали и уже это делают. Понятно, что Церковь не выписывает таблетки, но если их купили в аптеке, врач прописал, можно прийти в храм и освятить, плохо от этого не будет. А еще можно было бы разработать чин освящения смартфонов и, конечно же, сейчас актуален молебен о ликвидации личных кабинетов на Госуслугах», - пошутил собеседник НСН.
Специалист экспертного центра Росконтроль Елена Менячихина ранее советовала читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» красить яйца на Пасху напитком каркаде.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- «Обязательно»: Путин заявил, что Россия будет осваивать космос
- На Украине отправили под домашний арест митрополита УПЦ
- Путин призвал значительно нарастить производство спутников
- Писатель Эдуард Багиров умер в 47 лет
- США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона»
- СМИ назвали имя владельца самой большой яхты в мире
- СМИ рассказали о содержании попавших в интернет секретных материалов Пентагона
- «Проблема в генерале Лебеде»: Пригожин ответил на вопрос об уклонистах
- В Краснодаре отменили концерт Ярослава Евдокимова
- СМИ: почти половина россиян верит в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru