Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов
Рестораторы России задумались над изменением рецептуры салата «Цезарь» на фоне дефицита консервированного анчоуса, вкус популярного блюда может стать другим. Об этом сообщила газета «Ведомости».
По словам рестораторов, анчоусы закупали в Италии до августа 2023 года, но после запрета на ввоз морепродуктов из недружественных стран, который будет действовать до конца года, почти все запасы рыбы у поставщиков исчерпались. Кроме того, в Россию перестали ввозить и чернила каракатицы, которые использовались для окрашивания бургеров и пасты в черный цвет.
Указывается, что в ресторанах ищут альтернативных поставщиков консервированного анчоуса в Азии и Африке, но шеф-повары не могут предугадать, будет ли его вкус похож на итальянский анчоус. Подчеркивается, что общепиту возможно придется закупать готовые соусы для «Цезаря», что может сказаться на вкусе блюд.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН рассказал, что хоть лосось и может считаться российским, но он делается из малька, который импортируется из недружественных стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru