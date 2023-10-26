«Пьют морс!»: Почему рестораны не перешли на «Добрый» аналог Coca-Cola
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил НСН, что сегодня даже в фастфуде на 20 морсов продается всего одна кола.
Кола сегодня не пользуется особой популярностью у посетителей ресторанов, поэтому ухода компании Coca-Cola в отрасли не заметили, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН.
Бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах боттлера Coca-Cola в России, обогнал оригинальный напиток по доле продаж, зафиксировал NielsenIQ. Сама импортная Coca-Cola, которую завозят в Россию через третьи страны, в рейтинг крупнейших по продажам брендов не попала. При этом бренд «Добрый» смог быстро занять полки в торговых сетях, но в более дорогом сегменте HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг) «Доброго» практически нет, отмечают эксперты. Миронов отметил, что у ресторанов сегодня в принципе нет большой потребности в коле.
«Да, бренд «Добрый» быстро заполняет полки, работает на мощностях завода, поэтому у него удачная цена по сравнению с конкурентами. Рестораны его тоже берут, но не так много, как раньше было. У нас в принципе запроса на колу нет, в основном продаются морсы, лимонады. Даже в фастфуде на 20 морсов продается одна кола, то есть, ее почти нет, это ничтожная доля, она никому не нужна уже», - рассказал он.
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко объяснил успех аналогов напитков Coca-Cola на магазинных полках.
«Ингредиенты сохранились не все, но у нас плохие вкусовые рецепторы, мы ничего не замечаем. Бренд – это то, что существует десятилетиями, то, за что вы готовы переплачивать. Coca-Cola – это бренд, а «Добрый» - логотип. Другого у нас нет, нет конкуренции. Люди будут покупать, так как нет выбора. Coca-Cola снесет «Добрый», как только снова появится на рынке. Сейчас оригинал почти не покупают, так как нет маркетинга на территории России», - заключил собеседник НСН.
Российские джины и ликеры намного дешевле своих западных аналогов, но посетители ресторанов никогда не заказывают их «в чистом виде», заявил ранее Сергей Миронов, передает «Радиоточка НСН».
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