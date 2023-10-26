«Пьют морс!»: Почему рестораны не перешли на «Добрый» аналог Coca-Cola

Кола сегодня не пользуется особой популярностью у посетителей ресторанов, поэтому ухода компании Coca-Cola в отрасли не заметили, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН.

Бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах боттлера Coca-Cola в России, обогнал оригинальный напиток по доле продаж, зафиксировал NielsenIQ. Сама импортная Coca-Cola, которую завозят в Россию через третьи страны, в рейтинг крупнейших по продажам брендов не попала. При этом бренд «Добрый» смог быстро занять полки в торговых сетях, но в более дорогом сегменте HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг) «Доброго» практически нет, отмечают эксперты. Миронов отметил, что у ресторанов сегодня в принципе нет большой потребности в коле.