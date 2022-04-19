«ВКонтакте» решила закрыть сервис «VK Работа»
Пресс-служба «ВКонтакте» объявила, что сервис для поиска работы «VK Работа» в ближайшее время прекратит своё существование.
В сообщении говорится, что «все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены».
Управляющий директор «VK Работа» Алла Аршевская заявила, что опыт и усилия команды сервиса будет направлен в фундаментальные для «ВКонтакте» технологические направления.
«Присоединение команды сервиса к системообразующим проектам и продуктам «ВКонтакте» позволит сфокусироваться на ключевых направлениях и сократит время запуска новых функций для пользователей и клиентов», - отметили в пресс-службе.
Ранее саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который является одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение предпринимателя Илона Маска о покупке 100% акций социальной сети, пишут «Известия».
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