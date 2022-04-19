«ВКонтакте» решила закрыть сервис «VK Работа»

Пресс-служба «ВКонтакте» объявила, что сервис для поиска работы «VK Работа» в ближайшее время прекратит своё существование.

Соцсеть «ВКонтакте» отметила рекордный рост бизнес-пользователей

В сообщении говорится, что «все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены».

Управляющий директор «VK Работа» Алла Аршевская заявила, что опыт и усилия команды сервиса будет направлен в фундаментальные для «ВКонтакте» технологические направления.

«Присоединение команды сервиса к системообразующим проектам и продуктам «ВКонтакте» позволит сфокусироваться на ключевых направлениях и сократит время запуска новых функций для пользователей и клиентов», - отметили в пресс-службе.

Ранее саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который является одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение предпринимателя Илона Маска о покупке 100% акций социальной сети, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба "ВКонтакте"
ТЕГИ:ИнтернетСоцсети"ВКонтакте"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры