Включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу обсудят в Госдуме
Государственная Дума РФ рассмотрит вопрос о включении композиций SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу в сентябре, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, уже получено одобрение этой идеи со стороны Минпросвещения.
Колунов также рассказал о широком обсуждении на базе профильных комитетов нижней палаты российского парламента с привлечением представителей педагогического и родительского сообществ.
Депутат уверен, что такие песни будут развивать у школьников чувство патриотизма.
Ранее Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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