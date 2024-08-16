Включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу обсудят в Госдуме

Государственная Дума РФ рассмотрит вопрос о включении композиций SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу в сентябре, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, уже получено одобрение этой идеи со стороны Минпросвещения.

Колунов также рассказал о широком обсуждении на базе профильных комитетов нижней палаты российского парламента с привлечением представителей педагогического и родительского сообществ.

Депутат уверен, что такие песни будут развивать у школьников чувство патриотизма.

Ранее Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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