Вкладчики смогут получать возмещения по депозитам через Госуслуги

С 2024 года российские вкладчики смогут через Госуслуги получать возмещения по депозитам, если у банка отзовут лицензию или запустят банкротство кредитной организации, сообщают «Известия».

Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Пока вкладчики могут получать компенсации через офис банка-агента, либо через запрос по почте. Возможность подать заявление через «Госуслуги» упростит доступ к выплатам для вкладчиков: клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента.

Ранее сообщалось, что китайцы стали опасаться за безопасность вкладов в швейцарских банках из-за антироссийских санкций, передает НСН.



