Вкладчики смогут получать возмещения по депозитам через Госуслуги
С 2024 года российские вкладчики смогут через Госуслуги получать возмещения по депозитам, если у банка отзовут лицензию или запустят банкротство кредитной организации, сообщают «Известия».
Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
Пока вкладчики могут получать компенсации через офис банка-агента, либо через запрос по почте. Возможность подать заявление через «Госуслуги» упростит доступ к выплатам для вкладчиков: клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента.
Ранее сообщалось, что китайцы стали опасаться за безопасность вкладов в швейцарских банках из-за антироссийских санкций, передает НСН.
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