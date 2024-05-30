VK запускает оплачиваемую стажировку для школьников

Программа для детей от 14 лет продлится с начала июля до конца лета. Она предусматривает занятость 20 часов в неделю и пройдет в гибридном формате в Москве и Санкт-Петербурге.

По желанию школьники смогут выбрать для себя машинное обучение, фронтенд- и бэкенд-разработку, а также ручное и автоматизированное тестирование. Команда экспертных специалистов предложит решать разнообразные задачи от разработки модели для VK Рекламы до тестирования B2B- и видеосервисов. Предусмотрено и обучение по софт-навыкам. По итогу стажировки HR-специалисты VK проведут консультации по карьерному развитию.

В конце мая учащиеся также смогут стать частью онлайн-марафона киберграмотности, который будет доступен в сообществе «Безопасность» ВКонтакте. Проект представит школьникам информацию об основных правилах кибергигиены, закреплять знания школьникам помогут тематические видеолекции, клипы, комиксы и задания в мини-приложении «Другое Дело».

В первые дни лета в рамках фестиваля «Движение Первых» на площадке выставки-форума «Россия» будет работать многофункциональное летнее пространство VK. Гости фестиваля познакомятся с сервисами компании для учащихся школ — Сферум и Учи.ру.

Также к празднику VK совместно с тревел-блогерами Натальей Ивановой, Александром Михайленко и Ксенией Прохоровой запупстят конкурс детских рисунков и писем на тему путешествия мечты. Главным призом станет сертификат на семейное путешествие.

