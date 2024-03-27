VK познакомит школьников с технологиями безопасного входа в цифровые сервисы
В России стартовал новый этап всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Цифровая экономика».
В рамках проекта платформа VK познакомит российских школьников с технологиями, которые обеспечивают конфиденциальность, а также расскажет о правильной защите данных в сети и построении карьеры в сфере информационной безопасности.
Кроме того, учащимся 1—11 классов объяснят, как злоумышленники взламывают аккаунты, и как пользователей защищает аутентификация по лицу или отпечатку пальца.
Вице-президент, директор по информационной безопасности VK Антон Карпов отметил, что школьники смогут «в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов».
«Мобильные устройства сегодня есть практически у каждого школьника, и задача взрослых экспертов – сделать гаджет полезным инструментом для изучения окружающего мира и общения. В этой работе нас поддерживает VK... Уверен, что совместными усилиями мы поможем обезопасить юных блогеров и пользователей», — заключил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе и пообещал обсудить её с министром Сергеем Кравцовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru