VK открыла прием заявок на гранты для блогеров и культурных учреждений
VK открыла прием заявок на цифровые гранты для культурных учреждений и блогеров, будет выделено 30 миллионов рублей на продвижение digital-контента. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что прием заявок будет идти до 29 июля. Участники могут претендовать на цифровые гранты размером до миллиона рублей. Полученные средства можно направить на продвижение контента во «ВКонтакте». Заявителями могут стать театры, музеи, филармонии, выставочные центры, дома культуры, тематические СМИ, блогеры и другие культурные проекты.
Для того, чтобы подать заявку на грант, необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или зарегистрированное юлицо, а также вести открытое сообщество «ВКонтакте» с количеством от одной тысячи подписчиков и регулярно создавать уникальный контент. Один участник имеет право заявить до трех проектов. Победителей будет определять координационный совет, в который входят эксперты VK и деятели культуры.
Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева рассказала, что количество заявок и высокое качество проектов по итогу первого этапа программы подтвердили ее востребованность. Она выразила уверенность, что второй этап позволит еще большему количеству крупных культурных учреждений, а также региональным проектам и авторам со всей страны обеспечивать своих подписчиков качественным и интересным контентом.
Цифровые гранты являются вторым этапом грантовой программы VK, которая направлена на поддержку digital-контента в сфере искусства и культуры. Программа стартовала в начале года и состоит из двух частей: денежные гранты на создание контента и цифровые – на продвижение контента «ВКонтакте». По итогам первого этапа обладателями денежных грантов стали 26 культурных авторов и институций, еще трое участников получили грант в рамках специальной номинации.
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