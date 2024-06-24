VK открыла прием заявок на гранты для блогеров и культурных учреждений

Для того, чтобы подать заявку на грант, необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или зарегистрированное юлицо, а также вести открытое сообщество «ВКонтакте» с количеством от одной тысячи подписчиков и регулярно создавать уникальный контент. Один участник имеет право заявить до трех проектов. Победителей будет определять координационный совет, в который входят эксперты VK и деятели культуры.

Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева рассказала, что количество заявок и высокое качество проектов по итогу первого этапа программы подтвердили ее востребованность. Она выразила уверенность, что второй этап позволит еще большему количеству крупных культурных учреждений, а также региональным проектам и авторам со всей страны обеспечивать своих подписчиков качественным и интересным контентом.

Цифровые гранты являются вторым этапом грантовой программы VK, которая направлена на поддержку digital-контента в сфере искусства и культуры. Программа стартовала в начале года и состоит из двух частей: денежные гранты на создание контента и цифровые – на продвижение контента «ВКонтакте». По итогам первого этапа обладателями денежных грантов стали 26 культурных авторов и институций, еще трое участников получили грант в рамках специальной номинации.

