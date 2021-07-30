VK Fest перенесли на 2022 год

Организаторы рассказали, что до последнего пытались провести мероприятие в этом году и даже пошли на риск перенести фестиваль на август. Однако ситуация с коронавирусом не позволила состояться ежегодному событию.

Перенос стал необходимым, когда ограничительные меры по борьбе с COVID-19 продлили до 29 августа. Перенесенный фестиваль состоится 23 и 24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

