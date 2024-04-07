VK: 40% россиян ежедневно читают новости в интернете
Около 40% россиян не могут представить свой день без чтения новостей. Такой вывод содержится в исследовании Hi-Tech Mail.ru (проект компании VK).
Отмечается, что 39% россиян проводят в интернете от трех до пяти часов в день. При этом мужчины тратят на это больше времени, чем женщины.
Треть россиян проводят в Сети от пяти до 10 часов. Еще 17% используют интернет не менее 10 часов в день.
Компьютеры и ноутбуки для выхода в Сеть используют 65% респондентов. 33% опрошенных предпочли смартфоны, а 2% - планшеты.
Чаще всего респонденты используют интернет для работы и чтения новостей (суммарно 61%). Игры и общение интересуют 9% и 8% соответственно.
В конце марта Дзен и VK Play Live объявили о запуске кросспостинга видео. Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в Дзене, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru