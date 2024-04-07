VK: 40% россиян ежедневно читают новости в интернете

Отмечается, что 39% россиян проводят в интернете от трех до пяти часов в день. При этом мужчины тратят на это больше времени, чем женщины.

Треть россиян проводят в Сети от пяти до 10 часов. Еще 17% используют интернет не менее 10 часов в день.

Компьютеры и ноутбуки для выхода в Сеть используют 65% респондентов. 33% опрошенных предпочли смартфоны, а 2% - планшеты.

Чаще всего респонденты используют интернет для работы и чтения новостей (суммарно 61%). Игры и общение интересуют 9% и 8% соответственно.

В конце марта Дзен и VK Play Live объявили о запуске кросспостинга видео. Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в Дзене, передает «Радиоточка НСН».

