Пользователи VK получат эксклюзивный доступ в «Театральный мир»

Всего в проекте участвуют более 70 учреждений культуры. Контент будет публиковаться в виде подкастов, видео и клипов. Также для всех желающих проведут онлайн-экскурсии по творческому закулисью.

Ранее сообщалось, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки.



Знаменитые петербургские театры ни в чем не уступают столичным, заявил в связи с этим в интервью «Радиоточке НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он объяснил, что в Москве более органичное развитие города, но пообещал принять вызов столицы в этом вопросе.

Как добавил собеседник, в лидеры по числу проданных билетов на спектакли Москву выводит интерес россиян к Большому театру. По его словам, в театры Москвы, особенно в статусные учреждения культуры, как Большой театр, приезжают ценители искусства со всей страны.

