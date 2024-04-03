Пользователи VK получат эксклюзивный доступ в «Театральный мир»

Пользователи социальных сетей VK и «Одноклассники», а также платформы «Дзен» получат эксклюзивный доступ в «Театральный мир», сообщили в пресс-службе сервиса VK.

Отмечается, что разнообразный театральный контент будет доступен пользователям с 3 по 5 апреля. Так, Большой театр, МХТ им. Чехова, Приморская сцена Мариинского театра и другие участники проекта поделятся записями спектаклей, репетиций и интервью.

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Всего в проекте участвуют более 70 учреждений культуры. Контент будет публиковаться в виде подкастов, видео и клипов. Также для всех желающих проведут онлайн-экскурсии по творческому закулисью.

Ранее сообщалось, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки.

Знаменитые петербургские театры ни в чем не уступают столичным, заявил в связи с этим в интервью «Радиоточке НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он объяснил, что в Москве более органичное развитие города, но пообещал принять вызов столицы в этом вопросе.

Как добавил собеседник, в лидеры по числу проданных билетов на спектакли Москву выводит интерес россиян к Большому театру. По его словам, в театры Москвы, особенно в статусные учреждения культуры, как Большой театр, приезжают ценители искусства со всей страны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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