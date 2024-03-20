Визовый эксперт посоветовал россиянам оформить биометрический загранпаспорт
Россиянам для поездок в Европу лучше оформить биометрический заграничный паспорт. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил визовый эксперт Илья Блажиевский.
По его словам, уже во втором полугодии 2024 года большинство европейских стран перейдёт на использование автоматизированной системы въезда/выезда, которая работает только с документами со встроенным чипом.
«Участились случаи, когда обладатели паспортов старого образца не смогли въехать в Европу из-за ошибок в написании ряда символов в документе. С биометрическим паспортом таких проблем не наблюдалось», – отметил эксперт.
Ранее в России вступило в силу правило, согласно которому россияне, которым временно ограничили право на выезд из страны, должны сдать свой заграничный паспорт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru