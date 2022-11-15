Визовые центры Италии прекратили прием к рассмотрению пятилетних российских загранпаспортов
Визовые центры Италии прекратили прием к рассмотрению пятилетних российских заграничных паспортов, сообщается на сайте организации.
«Уважаемые заявители! Сообщаем вам, что с 15.11.2022 от граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! Небиометрические загранпаспорта (сроком на 5 лет) граждан РФ больше не принимаются», — отмечается в сообщении.
Ранее в Евросоюзе договорились о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам с загранпаспортами, выданными жителям четырех новых регионов страны, а также Абхазии и Южной Осетии. Решение должны официально одобрить члены сообщества, отмечает телеканал «360».
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