Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы

Визовые центры Исландии в РФ возобновили прием заявлений на краткосрочные визы категории С. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на визового оператора VFS Global.

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Отмечается, что виза данной категории разрешает въезд в туристических и учебных целях. Офисы визовых центрах вновь открылись в разных городах России, в том числе в региональных центрах.

Авиасообщение с Ирландией было возобновлено 28 июня. Вылеты осуществляются дважды в неделю из Москвы.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ИрландияВиза
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