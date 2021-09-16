Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы
16 сентября 202120:20
Визовые центры Исландии в РФ возобновили прием заявлений на краткосрочные визы категории С. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на визового оператора VFS Global.
Отмечается, что виза данной категории разрешает въезд в туристических и учебных целях. Офисы визовых центрах вновь открылись в разных городах России, в том числе в региональных центрах.
Авиасообщение с Ирландией было возобновлено 28 июня. Вылеты осуществляются дважды в неделю из Москвы.
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16 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru