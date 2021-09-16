Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы

Отмечается, что виза данной категории разрешает въезд в туристических и учебных целях. Офисы визовых центрах вновь открылись в разных городах России, в том числе в региональных центрах.

Авиасообщение с Ирландией было возобновлено 28 июня. Вылеты осуществляются дважды в неделю из Москвы.





