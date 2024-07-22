Вице-спикера Госдумы Неверова освободили от должности

В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, следует из думской электронной базы.

Володин: Фразой о «Государственной дуре» глава СК Бастрыкин оскорбил народ

«В соответствии со статьей 10 Регламента Государственной Думы … Освободить депутата Государственной Думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», - сказано в документе.

Комиссия Госдумы по регламенту выступила с предложением включить данный вопрос в проект порядка работы заседания Государственной Думы 23 июля 2024 года, уточняется в документе.

Ранее стало известно, что мэр Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УвольнениеДепутатГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры