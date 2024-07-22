Вице-спикера Госдумы Неверова освободили от должности
В Госдуму внесен проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты, следует из думской электронной базы.
«В соответствии со статьей 10 Регламента Государственной Думы … Освободить депутата Государственной Думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», - сказано в документе.
Комиссия Госдумы по регламенту выступила с предложением включить данный вопрос в проект порядка работы заседания Государственной Думы 23 июля 2024 года, уточняется в документе.
Ранее стало известно, что мэр Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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