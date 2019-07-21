Вице-спикер правительства Сахалинской области лишился поста после драки
Кирилл Подберезный, вице-спикер правительства Сахалинской области, уволен с должности после драки в кафе Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко», — цитируют официальное сообщение «Известия».
Уточняется, что Подберезный подрался в одном из кафе города. Губернатор Сахалинской области считает подобное поведение для членов регионального правительства недопустимым.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН пояснил, почему ожидает в ближайшее время «много посадок чиновников».
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