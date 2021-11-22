Песков оценил законопроект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ

По его словам, данный документов ещё будут обсуждать в профильных комитетах.

«Внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, сообщает RT.

