Песков оценил законопроект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока ещё рано оценивать внёсенный в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников, сообщает РИА Новости.

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По его словам, данный документов ещё будут обсуждать в профильных комитетах.

«Внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СМИЗаконопроектЧечняДмитрий Песков
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