В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году

Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердили расписание единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2021 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, первыми пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии: они запланированы на 31 мая. Экзамены по русскому языку состоятся 3 и 4 июня, 7 июня пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня, 11 июня — экзамены по истории и физике.

Кроме того, на 15 июня запланирован ЕГЭ по обществознанию, 18 июня состоится экзамен по биологии, а также письменный экзамен по иностранному языку. При этом устный ЕГЭ по иностранному языку выпускники будут сдавать 21 и 22 июня.

Позже всех состоятся экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 24 и 25 июня, при этом впервые эти испытания пройдут на компьютерах.

Начало ЕГЭ по всем учебным предметам — в 10:00 по местному времени.

Кроме того, согласно приказу Минпросвета и Рособрнадзора, в расписании ЕГЭ предусмотрены резервные дни — 28, 29 июня и 2 июля.

