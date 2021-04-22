В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердили расписание единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2021 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, первыми пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии: они запланированы на 31 мая. Экзамены по русскому языку состоятся 3 и 4 июня, 7 июня пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня, 11 июня — экзамены по истории и физике.
Кроме того, на 15 июня запланирован ЕГЭ по обществознанию, 18 июня состоится экзамен по биологии, а также письменный экзамен по иностранному языку. При этом устный ЕГЭ по иностранному языку выпускники будут сдавать 21 и 22 июня.
Позже всех состоятся экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 24 и 25 июня, при этом впервые эти испытания пройдут на компьютерах.
Начало ЕГЭ по всем учебным предметам — в 10:00 по местному времени.
Кроме того, согласно приказу Минпросвета и Рособрнадзора, в расписании ЕГЭ предусмотрены резервные дни — 28, 29 июня и 2 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
- СМИ: Три матча Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
- Чехия потребовала высылки 63 сотрудников российского посольства
- В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии
- Путин пригласил Зеленского в Москву
- Суд оценил в 20 тысяч рублей ретвит бывшего вице-спикера Рыжкова
- В Москве открылся ММКФ
- Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече
- Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства РФ
- Оборотень в погонах: Глава отдела полиции Твери попался на помощи преступникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru