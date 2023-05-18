Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить пересдачу единого государственного экзамена летом в год его проведения, а не на следующий год. Парламентарий направил соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передает ТАСС.
Чернышов сослался на данные исследований, согласно которым 73% сдающих ЕГЭ выпускников жалуются на стресс, 22% школьников даже принимают в это время успокоительные препараты, отмечает телеканал «360». Вице-спикер считает, что одним из факторов здесь служит возможность пересдать экзамен или улучшить результат лишь через год.
«Прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — написал в своем обращении Чернышов.
По мнению парламентария, изменения позволят школьникам чувствовать себя увереннее и показать лучшие результаты.
Ранее Чернышов предложил увеличить количество пересдач ЕГЭ, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: ВСУ активно используют беспилотники на Краснолиманском направлении
- Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
- СМИ: Взрыв произошел на железной дороге в Крыму
- ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Курской области
- В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ
- Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»
- СМИ: Передача Киеву систем ПРО «Железный купол» бессмысленна
- В Китае заявили, что Пекин играет конструктивную роль в ситуации на Украине
- В Госдуме призвали ввести права на электросамокаты
- Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru