Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом

Чернышов сослался на данные исследований, согласно которым 73% сдающих ЕГЭ выпускников жалуются на стресс, 22% школьников даже принимают в это время успокоительные препараты, отмечает телеканал «360». Вице-спикер считает, что одним из факторов здесь служит возможность пересдать экзамен или улучшить результат лишь через год.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — написал в своем обращении Чернышов.

По мнению парламентария, изменения позволят школьникам чувствовать себя увереннее и показать лучшие результаты.

Ранее Чернышов предложил увеличить количество пересдач ЕГЭ, напоминает Ura.ru.

