«Зубрежка без знаний!»: В Госдуме предложили убрать ЕГЭ из школьной программы

Большинство родительского сообщества выступает против ЕГЭ, поскольку единый госэкзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников, Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

﻿{{related_post_ncIDupwn7}}

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ вряд ли ожидают изменения в ближайшей перспективе. Об этом сообщило агентство РИА Новости. При этом ранее президент России Владимир Путин призывал взвесить все «за» и «против» отмены ЕГЭ. По словам Лантратовой, большинство в России выступает за отмену ЕГЭ.

«Мы регулярно общаемся с родительской общественностью, в том числе и с педагогами. Так, вчера в Госдуме состоялось большое мероприятие. В нем, в частности, приняли участие более 150 родителей и педагогов из различных российских регионов, а также академики, профессора и сотрудники вузов. Отмечу, что большинство родительского сообщества выступает против ЕГЭ, равно как и наша фракция “Справедливая Россия — За правду”. Это натаскивание ребенка на зазубривание материала и дополнительный стресс для детей, не дающий знаний», — сказала Лантратова.

Собеседница НСН отметила, что образование постепенно превращается в услугу для обеспеченных людей.

«Есть деньги у родителей на репетиторов — поступит ребенок. Нет денег — будут проблемы. Зачастую дети даже принимают решение не учиться дальше, чтобы не сдавать ЕГЭ. При этом Путин отметил важность оставления возможности детям из глубинки поступать в вузы», — добавила депутат.

В заключение Лантратова призвала к постепенной отмене ЕГЭ.

«Прежде всего, нужно вывести единый госэкзамен из школьной программы. Школа должна давать аттестат. Пусть ЕГЭ останется в формате вступительного экзамена. Кстати, далеко не все вузы принимают абитуриентов по его результатам. Подчеркну, что тема ЕГЭ вошла в топ-5 вопросов, которые волнуют россиян. Понятно, что система не изменится за минуту, но я считаю, что мы должны идти к ее трансформации, если на это есть запрос в обществе», — подытожила она.

Ранее Лантратова предложила выделить дополнительные квоты на обучение в вузах, а также повысить стипендию для студентов из новых российских регионов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

