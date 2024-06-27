Вице-спикер Госдумы предложил отменить пошлину на заключение брака

Накануне Минфин предложил увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз – с 650 до 5000 рублей, напоминает RT.

Позже телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.

