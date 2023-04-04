Вице-спикер Госдумы: Москву настигла «эпидемия одиночества»

Парламентарий обратил внимание на разводы и малую продолжительность семейной жизни в Москве.

«В Москве нас настигла эпидемия одиночества», - сказал депутат в ходе заседания рабочей группы по реализации госполитики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи.

Чернышов предложил создать «семейные пространства» в городах России. Также он призвал по-другому выстраивать образ учителя и женщины.

Россияне стали позже вступать в брак, показало исследование Росстата. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

