Вице-спикер Госдумы: Москву настигла «эпидемия одиночества»
Зампред Госдумы Борис Чернышов заявил о большом количестве одиноких людей в российской столице. Его слова передает РИА Новости.
Парламентарий обратил внимание на разводы и малую продолжительность семейной жизни в Москве.
«В Москве нас настигла эпидемия одиночества», - сказал депутат в ходе заседания рабочей группы по реализации госполитики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи.
Чернышов предложил создать «семейные пространства» в городах России. Также он призвал по-другому выстраивать образ учителя и женщины.
Россияне стали позже вступать в брак, показало исследование Росстата. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».
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