Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ограничить продажу эзотерических товаров детям

Как подчеркнул Чернышов, в 2024 году спрос на стеклянные шары вырос на 146%, также на 95% чаще приобретались шаманские бубны, на 66% увеличились продажи кукол вуду. Общий спрос на эзотерические товары вырос на 34%.

При этом объем рынка эзотерических услуг достиг 2,4 триллиона рублей, что уже в 19 раз превышает рынок психологических услуг. Все это, по словам вице-спикера Госдумы, представляет особую опасность для детей и подростков, психика которых легко поддается влиянию.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил «Радиоточке НСН», что в 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей.

