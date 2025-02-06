Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ограничить продажу эзотерических товаров детям
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет, направив соответствующее обращение главе Минпромторга Антону Алиханову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Как подчеркнул Чернышов, в 2024 году спрос на стеклянные шары вырос на 146%, также на 95% чаще приобретались шаманские бубны, на 66% увеличились продажи кукол вуду. Общий спрос на эзотерические товары вырос на 34%.
При этом объем рынка эзотерических услуг достиг 2,4 триллиона рублей, что уже в 19 раз превышает рынок психологических услуг. Все это, по словам вице-спикера Госдумы, представляет особую опасность для детей и подростков, психика которых легко поддается влиянию.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил «Радиоточке НСН», что в 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей.
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