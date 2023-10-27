Серебряную медаль будут вручать за 60 баллов по двум ЕГЭ
Минпросвещения утвердило основания для вручения серебряных медалей выпускникам российских школ. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.
Выпускники будут получать серебряную медаль при соблюдении двух условий. Первое предполагает, что в аттестате должно быть не более двух четверок.
Второе требование касается сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускник должен набрать по русскому языку и еще одному предмету не менее 60 баллов.
Госдума в июле 2023 года поддержала возвращение серебряных медалей для выпускников школ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru