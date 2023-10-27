Серебряную медаль будут вручать за 60 баллов по двум ЕГЭ

Выпускники будут получать серебряную медаль при соблюдении двух условий. Первое предполагает, что в аттестате должно быть не более двух четверок.

Второе требование касается сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускник должен набрать по русскому языку и еще одному предмету не менее 60 баллов.

Госдума в июле 2023 года поддержала возвращение серебряных медалей для выпускников школ, напоминает «Радиоточка НСН».

