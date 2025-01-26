Вице-президент США: Новый шеф Пентагона принесет большие перемены в закупки оружия

По словам вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, за последние 40 лет США не выиграли ни одной войны, поэтому военное ведомство требует больших перемен. Вэнса отметил, что армия США сейчас испытывает серьезный кризис системы закупочных цен, согласно которой самолеты покупаются за миллиарды и миллиарды долларов, с ужасным перерасходом средств.

"Нам нужны серьезные перемены и мы считаем, что Пит Хегсет - именно тот человек, который может возглавить эту работу", - сказал Вэнс.



Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Хегсета в качестве министра обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

