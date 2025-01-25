В США сенат утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона, передает РИА Новости.

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Отмечается, что на голосовании кандидатура Хегсета прошла с минимальным необходимым перевесом. В сенате мандаты разделены 53 на 47 в пользу Республиканской партии, но кандидата поддержали не все представители объединения. В ситуацию пришлось вмешаться председателю законодательного органа, вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

Ранее сенат одобрил кандидатуры нового госсекретаря США Марк Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

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ФОТО: РИА Новости
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