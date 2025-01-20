Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море
Необходимо использовать опыт Испании по устранению мазута после аварии в Черном море, заявил вице-президент и академик РАН Степан Калмыков, передает РБК.
По его словам, в данном случае стоит рассчитывать только на механический сбор мазута – вручную или с использованием техники. Делать это нужно согласованное и централизованно, добавил он.
А микробное разложение, которое также рассматривалось как вариант борьбы с загрязнениями, невозможно использовать из-за большого ряда необходимых условий, рассказал Калмыков.
Повторные выбросы мазута зафиксировали в субботу на берегу Анапы в двух локациях, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Так, нефтепродукты обнаружили в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата «Динамо». По данным оперштаба Кубани, мазут в этих районах собирают в первую очередь.
17 января специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, на танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. После нагревания мазута до 45 градусов стартует второй этап работ, на котором мазут загрузят в битумовозы, они будут подбираться к танкеру по насыпи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью уничтожили четыре ракеты HIMARS
- СМИ: Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку из-за Трампа
- Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море
- Беспилотники попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани
- Летевший из Москвы в Дубай самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Баку
- В Госдуме анонсировали законопроект о запрете дистанционного обучения медицине
- Зампред КНР встретился с Илоном Маском
- Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей
- СМИ: В крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не нашли запрещенных веществ
- За неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru