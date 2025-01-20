Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море

А микробное разложение, которое также рассматривалось как вариант борьбы с загрязнениями, невозможно использовать из-за большого ряда необходимых условий, рассказал Калмыков.

Повторные выбросы мазута зафиксировали в субботу на берегу Анапы в двух локациях, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Так, нефтепродукты обнаружили в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата «Динамо». По данным оперштаба Кубани, мазут в этих районах собирают в первую очередь.

17 января специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, на танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. После нагревания мазута до 45 градусов стартует второй этап работ, на котором мазут загрузят в битумовозы, они будут подбираться к танкеру по насыпи, передает «Радиоточка НСН».

