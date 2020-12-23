Вице-премьер РФ поручил наладить запись на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

Минцифры и Минздрав России должны до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщает ТАСС, ведомствам необходимо реализовать запись граждан на вакцинацию посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Кроме того, Минцифры и Минздрав должны будут обеспечить приоритизацию россиян на получение прививки от COVID-19, учитывая возраст и место работы гражданина.

При этом региональным властям рекомендовано разместить в информационных системах расписания работы врачей, ведущих приём для вакцинации, и организовать взаимодействие с ЕГИСЗ для записи на получение вакцины через «Госуслуги».



