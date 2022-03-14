Вице-премьер Крыма рассказал о сухопутном коридоре между полуостровом и Донбассом

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — цитирует полпреда РИА Новости.

Как отметил Мурадов, магистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению Донецкой народной республики, пишет «Свободная пресса». Полпред напомнил, что в советское время трасса из Крыма обеспечивала сквозную перевозку хозяйственных грузов от Евпатории к Донецку, сообщает Ura.ru.

