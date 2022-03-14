Вице-премьер Крыма рассказал о сухопутном коридоре между полуостровом и Донбассом

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. Об этом сообщил полпред президента РФ в республике, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Вода по Северо-Крымскому каналу дошла до Джанкоя

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — цитирует полпреда РИА Новости.

Как отметил Мурадов, магистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению Донецкой народной республики, пишет «Свободная пресса». Полпред напомнил, что в советское время трасса из Крыма обеспечивала сквозную перевозку хозяйственных грузов от Евпатории к Донецку, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ДонбассКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры