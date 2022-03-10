Вода по Северо-Крымскому каналу дошла до Джанкоя

Вода по Северо-Крымскому каналу самотеком дошла до Джанкоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

Отмечается, что вода пришла на полуостров самотеком после подрыва дамбы, построенной украинской стороной в 2014 году.