Вода по Северо-Крымскому каналу дошла до Джанкоя
Вода по Северо-Крымскому каналу самотеком дошла до Джанкоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
Отмечается, что вода пришла на полуостров самотеком после подрыва дамбы, построенной украинской стороной в 2014 году.
«Вода уже по каналу самотеком дошла до Джанкоя. Впервые за последние восемь лет сюда пришла вода», - заявил депутат.
В настоящий момент специалисты проводят работу по обследованию русла канала, только после ее завершения начнется подача воды в Крым. Джанкой – это третий по величине город на севере Крыма после Армянска и Красноперекопска, вдоль которого идет канал. По словам Шеремета, сейчас нужно до конца разобрать дамбу, убрать деформацию плит, а также отремонтировать гидротехнические сооружения.
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