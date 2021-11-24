Вице-премьер Крыма подал в отставку

Вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подал в отставку. Об этом заявили в Государственном совете Крыма.

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В пресс-службе ведомства отметили, что заявление от вице-премьера уже получено. Его рассмотрят в ходе грядущей сессии парламента «в соответствии с положением закона», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Госсовета.

Ранее стало известно, что министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Отставки И НазначенияКрым
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