Вице-премьер Крыма подал в отставку

В пресс-службе ведомства отметили, что заявление от вице-премьера уже получено. Его рассмотрят в ходе грядущей сессии парламента «в соответствии с положением закона», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Госсовета.

Ранее стало известно, что министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

