Вице-премьер Крыма подал в отставку
Вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подал в отставку. Об этом заявили в Государственном совете Крыма.
В пресс-службе ведомства отметили, что заявление от вице-премьера уже получено. Его рассмотрят в ходе грядущей сессии парламента «в соответствии с положением закона», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Госсовета.
Ранее стало известно, что министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
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