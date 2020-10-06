Путин рассказал, что Голикова и Попова вакцинировались от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ сообщил, что глава Роспотребназора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса.



«Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но, тем не менее, и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», - сказал президент. Также Путин отметил, что прививку от коронавируса сделал и руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.



Глава государства сообщил, что члены парламента последовали примеру лидеров фракций и также прошли вакцинацию.

«Тем более, что это люди, которые отвечают за этот вид деятельности, за эту работу. Они сделали и, слава богу, все в порядке у них со здоровьем. И последствий никаких нет, и температура у них не поднималась, как они мне сказали. Так что, это правильная вещь», - отметил президент.



В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник V" стал совместной разработкой исследовательского центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По словам учёных, вакцина не даёт тяжёлых побочных эффектов и создаёт устойчивый иммунитет от COVID-19.

Еще одну вакцину разрабатывает новосибирский центр «Вектор».

